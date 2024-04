Una joven acusa a su padre de haber abusado de ella durante años en Palma: "Denuncié por mis hermanos, no por mí"

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha acusado este miércoles, en la Audiencia Provincial de Baleares, a su padre de haber abusado sexualmente de ella durante años en Palma, hasta que siendo mayor de edad presentó una denuncia. "Denuncié por mis hermanos, no por mí", ha expresado al Tribunal.

La Sección Segunda ha celebrado por la mañana el juicio, por hechos que habrían ocurrido desde que la niña tenía siete años hasta que se fue de casa a los 15.

El fiscal reclama para el acusado seis años de prisión y orden de alejamiento de 11 años, así como prohibición de trabajo con menores. El hombre ha negado los hechos que relata su hija y atribuye la denuncia a una venganza o un móvil económico.

Según la víctima, el primero de estos episodios tuvo lugar cuando tenía siete años. "Yo estaba en shock, y le decía que me quería ir al baño, y él me decía 'espérate'. No sé cuánto rato duró, para mí fue largo. Después me limpió y me dijo: 'Papá nunca te va a volver a hacer eso, papá te quiere mucho'", ha declarado la denunciante.

La joven ha indicado, asimismo, que su padre le practicaba tocamientos por debajo de una manta mientras la familia veía la televisión, que le daba palmadas en el trasero o los pechos a modo de "broma" y que la manoseaba con el pretexto de hacerle cosquillas. "A día de hoy no soporto que nadie me haga cosquillas porque me lo recuerda", ha expresado.

La denunciante también ha sostenido que su padre le hizo gestos invitándola a practicarle una felación o que, siendo ya adolescente, le decía frases inapropiadas como: "Pareces una prostituta, qué polvo te echaba si no fueras mi hija". "Para él eran bromas, pero a mí no me gustaba", ha manifestado la joven, que no se sentía "protegida" en casa.

El acusado, por su parte, ha negado por completo la versión de su hija, y atribuido la denuncia a un ánimo de venganza por una "bronca" entre madre e hija, apuntando también a un móvil económico. "Con el tiempo he llegado a la conclusión de que lo que quiere es dinero", ha dicho el procesado.