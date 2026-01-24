Un joven acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Mallorca se enfrenta a seis años de prisión

Archivo - Una patera en las costas de Mallorca. - POLICÍA - Archivo

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo lunes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera desde las costas de Argelia hasta Mallorca.

La Fiscalía interesa que sea condenado a seis años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La travesía, según expone la fiscal en su escrito de acusación, se inició el pasado 2 de septiembre desde una playa de Argelia y finalizó sobre las 19.00 horas del día siguiente en las costas mallorquinas.

A bordo de la embarcación, de seis metros de eslora y provista de un motor de 60 caballos, iban un total de 24 personas migrantes, entre ellas dos mujeres y tres menores no acompañados.

La patera, siempre según la representante del Ministerio Público, no cumplía con ningún estándar de seguridad marítima internacional, sobrepasaba con mucho su límite de capacidad y carecía de elementos como una balsa de salvamento, bengalas de señalización, un botiquín o un extintor.

Además, llevaba a bordo 14 bidones de gasolina que, debido a la exposición al sol y al mar, pudieron provocar graves lesiones a los tripulantes en el caso de que hubiera habido un derramamiento.

El casco poco resistente de la embarcación y la ausencia de medidas para garantizar su flotabilidad supuso, además, un grave riesgo para la vida y la integridad de los pasajeros.

El viaje, por el cual cada adulto pagó el equivalente a entre 2.000 y 3.000 euros, fue organizado en Argelia por personas que no han sido identificadas.

El acusado, de 20 años, nacionalidad gambiana y en prisión provisional desde el 5 de septiembre, tenía conocimientos para gobernar la embarcación y lo hizo previa petición de una tercera persona que tampoco ha sido identificada.