Un joven, leve tras caer desde unos seis metros cuando hacía senderismo en la montaña de Son Quint

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años de edad ha resultado herido de carácter leve, este sábado, después de caer desde unos seis metros de altura cuando hacía senderismo en la montaña de Son Quint.

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha ocurrido sobre las 13.02 horas en la montaña de Son Quint, donde el joven ha caído desde unos seis metros cuando hacía senderismo por un camino rocoso.

Al caer, el herido ha quedado en una zona de muy difícil acceso pero, afortunadamente, las lesiones que presentaba eran leves.

Hasta el lugar de los hechos, el SAMU 061 ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA). También, se ha desplazado a la zona un helicóptero de bomberos.

Debido a la zona donde se encontraba el joven, éste ha tenido que ser rescatado por los bomberos, que han descendido haciendo rappel hasta la víctima, acompañados de un enfermero del SAMU 061, quien se ha encargado de realizar la asistencia inicial.

Luego, el joven ha sido trasladado por el helicóptero de bomberos hasta el Hospital Son Espases en estado leve.