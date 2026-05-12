Uno de los jóvenes hospitalizados en Valencia tras la explosión de una vivienda en Eivissa recibe el alta médica

Archivo - Fachada del Hospital La Fe de Valencia, a 28 de febrero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

EIVISSA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de los jóvenes heridos que se encontraba ingresado Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia tras la explosión de una vivienda en Eivissa ha recibido el alta médica.

Tiene 23 años y fue trasladado a Valencia tras permanecer las horas posteriores al accidente, ocurrido el pasado 21 de abril, ingresado en el Hospital Can Misses.

La otra víctima de la explosión, una joven de 21 años, permanece hospitalizada con pronóstico reservado, según ha informado este martes el centro valenciano.

Esta ingresó en un primer momento en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de Can Misses y fue posteriormente trasladada a La Fe.

La explosión, provocada por una acumulación de gas en la cocina de una vivienda propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Can Cantó, dejó un total de cuatro personas heridas de gravedad.

La Policía Nacional detuvo recientemente a un instalador de gas no autorizado cuya actuación negligente supuestamente provocó la explosión.

La acumulación de gas, según la investigación policial, se originó debido a una deficiente manipulación, dado que debía haber quedado sellada una vez que se habían instalado los sistemas eléctricos con resistencias.