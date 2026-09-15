Jóvenes mallorquines recorren el Camí de Cavalls de Menorca a través de una iniciativa del Consell

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes mallorquines han recorrido el Camí de Cavalls de Menorca gracias a una iniciativa Consell de Mallorca con la que han vivido cinco días de senderismo por algunos de los enclaves más emblemáticos de la costa sur de la isla.

Según ha informado la institución insular, la iniciativa ha permitido a 50 jóvenes de entre 18 y 30 años recorrer Menorca. En concreto, la expedición ha recorrido la isla desde Ciutadella hasta Maó, siguiendo diferentes etapas del histórico Camí de Cavalls y pasando por lugares como cap d'Artrutx, cala en Turqueta, cala Macarella, cala Galdana, Son Bou, cala en Porter, Binissafúller y Punta Prima.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado la buena acogida de esta tercera edición y ha señalado que la intención es que los jóvenes tengan alternativas de ocio que realmente les resulten atractivas.

Durante los cinco días de estancia, los participantes se han alojado en el albergue Sa Vinyeta, en régimen de pensión completa. El programa también ha incluido el transporte marítimo y terrestre, los seguros y el acompañamiento de monitores durante todo el viaje. Así, la actividad ha tenido un precio de 97,86 euros por participante, ya que el Consell de Mallorca ha financiado el 70% del coste total.