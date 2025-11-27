Juan Jimeno, asesor del Banco de España: "Si nuestra productividad creciese un 10% se podrían recaudar 60.000 millones"

El Asesor Del Banco De España Y Presidente Del Consejo De La Productividad, Juan Francisco Jimeno, Imparte Una Conferencia En Palma.- EUROPA PRESS

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

El asesor del Banco de España y presidente del Consejo de la Productividad, Juan Francisco Jimeno, ha asegurado que aumentar un 10% la productividad permitiría recaudar 60.000 millones de euros y aumentar el gasto social en un 15%.

Jimeno ha impartido la tarde de este jueves la conferencia 'El crecimiento de la productividad. Situación, diagnóstico y retos', organizada por el Cercle Financer de Balears y que ha tenido lugar en el CaixaForum de Palma.

El también doctor por el Instituto de Tecnología de Massachusetts ha explicado que el objetivo de aumentar la productividad --el ratio entre lo que se produce en relación a qué se usa para producir-- es aumentar el PIB per cápita y así reducir las desigualdades económicas.

"Si pensamos en cualquier indicador de bienestar social, todos están relacionados con el PIB per cápita. Los países con mayor PIB per cápita tienen mejor educación, mayor esperanza de vida... Solo hay una cosa en la cual un mayor PIB per cápita ha empobrecido a los países, en la caída de la natalidad, y eso es un problema serio", ha indicado.

El crecimiento de este indicador económico, ha proseguido, es muy importante porque "casi todo lo que nos importa depende de ello". Para los políticos, ha ejemplificado, es la fuente de recursos públicos, obviando el incremento de los impuestos, para poner en marcha sus propuestas.

"Si nuestra productividad fuera un 10% más elevada, con la misma presión fiscal se podrían recaudar 60.000 millones de euros más y podría aumentarse el gasto social en un 15%", ha afirmado Jimeno.

Lo ideal, ha indicado el asesor del Banco de España, es que mientras el PIB per cápita crece, disminuyeran las horas trabajadas por persona ocupada, y solo hay tres formas de conseguirlo: poner más gente a trabajar, aumentar la ratio entre empleo y población total o aumentar la productividad por hora trabajada.

La primera, ha ahondado, significaría o bien aumentar la tasa de empleo, que redundaría en "ganancias limitadas", o bien incrementar la población en edad de trabajar, algo que no va a suceder de acuerdo con las proyecciones del INE.

Ni siquiera, ha sostenido, se podría solucionar esta situación con la llegada de más personas migrantes en edad de trabajar, a las que ha llamado a "integrarlos en el mercado laboral" para que sean productivos.

"Si la población disminuye y queremos trabajar menos horas y mantener el PIB per cápita del pasado, la única manera de conseguirlo es con un crecimiento de la productividad por hora trabajada. Y eso se consigue con una mejor eficiencia económica y mejores factores de producción", ha subrayado.

Un objetivo realista, ha expuesto, sería que la productividad creciera un 2% anual, lo que derivaría en un crecimiento acumulado del 64% en los próximos 25 años y en duplicar la renta per cápita cada 35 años.

Si por el contrario se creciera un 1% cada año, el crecimiento acumulado en 2050 sería del 28% y el tiempo necesario para duplicar el PIB per cápita serían unos 70 años.

"Esto ilustra bien por qué el crecimiento de la productividad es importante", ha sentenciado.

LA SITUACIÓN EN BALEARES

Jimeno, en un momento de su intervención, ha detallado la situación en la que se encuentran las comunidades autónomas en relación a diferentes indicadores para medir la productividad.

Galicia, Baleares, Cantabria y la Comunidad Valenciana son las que tienen una mayor tasa de crecimiento de la productividad por hora trabajada, lo que "concuerda con la composición de la actividad de cada una de ellas", en el archipiélago centrado en el sector de los servicios.

En horas trabajadas por persona ocupada, las Islas son la región en la que más se han reducido, lo que ha hecho que en PIB per cápita estén las terceras por la cola.

Con más crecimiento de la productividad y menos horas, ha comentado, el resultado está siendo una caída del PIB per cápita que tiene que ver con la tasa de crecimiento de ocupados en relación a la población, ya que en Baleares es donde menos ha crecido.

"La productividad va bien, el empleo en relación a la población no tanto y la gente está disfrutando más de su tiempo libre porque está trabajando menos horas", ha resumido.