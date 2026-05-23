A juicio por abusar sexualmente de su hijastra, de 14 años

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este lunes (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra, de 14 años.

Fiscalía pide que el hombre sea condenado a cinco años y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años por unos hechos que se remontan a enero de 2023.

Según señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, el hombre aprovechó que estaba durmiendo en la misma cama que la niña, porque su pareja y madre de la niña estaba durmiendo en otra habitación, para realizarle tocamientos en los pechos y en los genitales.