A juicio por abusar sexualmente de una menor y mostrarle vídeos pornográficos en Palma

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este miércoles (09.30 horas) a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor, entonces de ocho años, y mostrarle vídeos pornográficos.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 6.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual y otro de exhibición de material pornográfico a un menor de edad.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar el 26 de junio de 2021. El hombre vivía en un domicilio de Palma que compartía con un matrimonio que tenía una hija menor y aprovechó que los primeros se encontraban ausentes para mostrarle vídeos pornográficos.

Cuando la víctima manifestó su negativa a seguir visionando ese contenido, el procesado la sometió a tocamientos. Luego le pidió que no dijera nada de lo ocurrido a sus padres y se marchó.

La menor, como consecuencia de estos hechos, ha sufrido angustia, ideas autolíticas y síntomas propios del estrés postraumático por los que ha tenido que recibir atención psicosocial.

Ese mismo día el hombre fue detenido y lleva desde entonces en prisión provisional. Un juzgado de Palma le prohibió acercarse o comunicarse con la perjudicada.