Juicio al acusado de asesinar a golpes a su suegra: "Le dio talonazos hasta reventarle el cráneo"

El acusado de asesinar a golpes a su suegra en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial ha comenzado este viernes el juicio contra un hombre acusado de asesinar a golpes a su suegra en septiembre de 2024 en la Colònia de Sant Jordi y que la fiscal, en su informe inicial, ha calificado como "la maldad personificada".

"Esperó a la víctima en su casa y aprovechó que era una persona vulnerable, de 74 años, y que sufría algunas dolencias. Antes de entrar a la vivienda, la empujó y cuando cayó al suelo, empezó lo peor. Comenzó a darle talonazos hasta reventarle el cráneo", ha afirmado la representante del Ministerio Público, que pide una condena a 20 años de prisión por asesinato, entendiendo, además, que concurren las circunstancias de alevosía y ensañamiento

La acusación particular, en nombre de la hija de la víctima, eleva la petición a prisión permanente revisable. "Mantenía una relación de dominación y sometimiento. Vivía a cuerpo de rey en casa de su suegra", ha explicado la letrada, que ha recordado que el acusado y la hija de la víctima habían mantenido una relación durante 20 años, aunque los dos últimos años ella había expresado la voluntad de ponerle fin y habían pedido al hombre que abandonara la vivienda.

"Los gritos eran desgarradores", ha añadido la abogada, que ha indicado que alertaron a un vecino de la finca y que sostenido que el hombre actuó movido por la venganza y sobre la más débil de las dos mujeres. "Quería hacerle sufrir", ha afirmado, insistiendo en la voluntad del acusado de ejercer la "tortura" sobre la víctima.

La letrada de la acusación particular cree igualmente que existe el agravante de género. "Mató a una mujer que le puso límites y que estaba harta de ser dominada", ha concluido.

La defensa del acusado, abogado del turno de oficio, pide la absolución, según ha señalado, siguiendo las acusaciones de su cliente, que expondrá sus argumentos durante su declaración, prevista para el miércoles.

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2024, cuando, según el escrito de acusación, el acusado propinó una paliza a la madre de su expareja hasta matarla.

En aquel momento, aprovechando que la mujer llegó sola al domicilio en el que convivían, la abordó en el porche, la tiró al suelo y le propinó fuertes y numerosas patadas en la cabeza durante al menos 15 minutos. La paliza, señala el Ministerio Público, le ocasionó múltiples lesiones incompatibles con la vida.

El juicio ha comenzado con la constitución del jurado y la lectura de los escritos de las partes. La vista sigue el lunes con las primeras declaraciones de testigos. El acusado ha pedido declarar en último lugar.