Juicio a una banda que blanqueaba en Cuba dinero del narcotráfico

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (10.00 horas) el juicio contra una banda formada por una treintena de personas y acusada de blanquear dinero del narcotráfico en Cuba.

El fiscal pide para los acusados penas de prisión que superan los 200 años de cárcel y multas que suman más de 47 millones de euros. Para una docena de los acusados, el Ministerio Público pide seis años de prisión y tres millones de multa, y para nueve cinco años cárcel y 900.000 euros de multa. El resto se enfrentan a penas que van de los dos a los cinco años y multas de 6.000 a 300.000 euros.

Según se recoge en el escrito de acusación, la banda, al menos entre 2018 y 2021 formó una estructura organizada cuya finalidad era adquirir en Cuba bienes de diversa consideración.

También realizaban transferencias a Cuba, Estados Unidos y República Dominicana a través de testaferros.

La actividad ilegal se basaba principalmente, según recoge el fiscal, en transferencias bancarias no justificadas a través de una sociedad ubicada en Canarias, así como envíos de dinero directamente a cuentas en el extranjero. También se emitían facturas falsas y se enviaba dinero a través de gestores de transferencias y locutorios.

En total, entre 2019 y 2021 la banda llegó a transferir más de medio millón de euros procedentes de la droga.