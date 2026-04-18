Juicio al exconsejero delegado de Juaneda por desviar facturas falsas a su favor por valor de 2 millones de euros

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra entre este lunes y este martes (09.30 horas) el juicio contra el exconsejero delegado de Juaneda Juan Alguersuari por desviar facturas a la red sanitaria desde una sociedad patrimonial que administraba por más de dos millones de euros.

Las facturas, según recoge el fiscal en su escrito de acusación, eran en concepto de pacientes derivados a los hospitales de la red privada, pero no se correspondían con la realidad, ya que la sociedad patrimonial no tenía ni personal ni infraestructura y sólo perseguían, según señala el fiscal en su escrito de acusación, el propio beneficio.

Los hechos, por los que el facultativo se enfrenta a cuatro años de prisión por administración desleal ocurrieron desde 2004 y hasta aproximadamente 2017.

El acusado, aprovechando sus funciones como consejero delegado de la sociedad médica, cargo por el que cobraba una retribución superior al resto de los consejeros, y como administrador de la sociedad patrimonial al 50 por ciento con su esposa, giraba sistemáticamente facturas por servicios que no habían sido prestados "a sabiendas de su mendacidad y ocasionando con ello un perjuicio patrimonial a la sociedad y en su beneficio".

Según recoge el Ministerio Público, entre 2004 y 2017, el procesado giró facturas que ocasionaros a la sociedad médica un perjuicio superior a los dos millones de euros.

Además de la pena de prisión, en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a la sociedad médica en las cantidades indebidamente facturadas.