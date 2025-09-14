A juicio un hombre por agredir sexualmente a una mujer en Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.45 horas) el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en Palma.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de cinco años de cárcel por unos hechos que ocurrieron en agosto de 2022, cuando el procesado acudió al domicilio de la víctima tras conocerse por una aplicación.

Según el escrito de acusación, la víctima invitó al hombre a quedarse a dormir y, a pesar de la negativa de ella a mantener relaciones sexuales, la sujetó por las manos y la agredió sexualmente.

El Ministerio Público pide para el acusado, además de la pena de prisión, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y una indemnización de 6.800 euros.