A juicio un hombre que fue sorprendido con cocaína, tusi y MDMA escondido en sus partes íntimas

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este próximo miércoles (13.30 horas) a un hombre que fue sorprendido con diversas cantidades de cocaína, tusi y MDMA escondidas en sus partes íntimas.

La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de cuatro años de prisión y al pago de una multa de 5.566 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar la madrugada del 7 de agosto de 2023 en Palma, cuando el procesado fue interceptado por la Policía Nacional cuando intentaba vender estupefacientes a terceras personas.

Entre sus pertenencias encontraron 7,9 gramos de cocaína, 3,5 gramos de tusi y 7,3 gramos de MDMA, todo ello valorado en más de 900 euros.