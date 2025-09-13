Julieta SP gana el Gran Premio Diada de Mallorca

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Julieta SP ha ganado el Gran Premio Diada de Mallorca, que se ha celebrado este viernes en el hipódromo de Son Pardo para celebrar la Diada con uno de los deportes más arraigados en la isla: el trote.

La carrera ha contado con una gran participación y ha coronado como ganadora a Julieta SP, conducido por J.A. Riera, que ha recibido el trofeo y la manta de ganador de manos del presidente insular, Llorenç Galmés.

El podio lo han completado Infinit D'Escandol, conducido por M. Mestre, y Flamenc De Font, por C.Riera M, según ha informado el Consell de Mallorca.

Asimismo, el Gran Premio Diada de Mallorca ha contado con la presencia del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver; y el presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló.

Por su parte, Galmés ha calificado la Diada como "una jornada de gran significado para todos los mallorquines y las mallorquinas" y ha puesto en valor la celebración a través del trote, "uno de los deportes más apreciados y arraigados".

"El Gran Premio Diada de Mallorca no es solo una competición deportiva, sino un acto que simboliza la unión entre tradición, cultura e identidad", ha agregado.

En este sentido, ha agradecido "el esfuerzo de todos los participantes, la implicación del Instituto del Deporte Hípico y de la Federación Balear de Trote y, sobre todo, la fidelidad de la afición, que convierte cada carrera en una fiesta". "Nuestro compromiso es continuar apoyando al deporte del trote, porque forma parte de nuestro legado y nos ayuda a proyectar hacia el futuro el orgullo de ser mallorquines", ha concluido Galmés.

El vicepresidente segundo Pedro Bestard ha felicitado a todos los participantes a la carrera y ha remarcado "la relevancia de poner en valor este Gran Premio Diada de Mallorca, que coincide con una fecha muy especial para todos los mallorquines, de forma que la convierte en una competición especialmente emotiva".

La cita de este 12 de septiembre ha contado con el acompañamiento musical de los 'xeremiers', que han interpretado La Balanguera, y una actuación de 'ball de bot'.