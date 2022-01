Junta de Personal de Ponent censura que "Son Espases alterna habitaciones de COVID con pacientes de otras patologías"

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Área de Ponent ha censurado este viernes que en Son Espases se "alternan habitaciones de pacientes portadores del virus con pacientes ingresados por otras patologías".

Según ha informado la Junta de Personal del Área de Ponent en un escrito dirigido al gerente de Son Espases, Josep Pomar Reynés, los sindicatos integrantes de la Junta de Personal de la Gerencia de Ponent --Simebal, Satse, USAE, CCOO, UGT, CSIF y STEI-- denuncian la "desprotección" ante la que se hallan los profesionales del Hospital de Son Espases.

"En este hospital", en alusión a Son Espases, "en las unidades de hospitalización", han censurado, "ingresan enfermos COVID positivo y no COVID, alternando habitaciones de pacientes portadores del virus con pacientes ingresados por otras patologías, y sin definir los circuitos que se deben establecer con este tipo de enfermos".

Esta situación, han lamentado, "obliga al personal responsable del paciente a poner y retirar el EPI cada vez que entra y sale de la habitación, aumentando el riesgo de contagio en cada retirada".

"Las unidades", han precisado, "están dotadas de profesionales para atender pacientes propios de su servicio". Por este motivo, han considerado, "en las plantas COVID esa dotación debe ser superior" ya que la carga asistencial, han hecho hincapié, "puede llevar al profesional a situaciones de estrés, ansiedad e incluso provocar un contagio no deseado".

El número de profesionales contagiados es "el más elevado de toda la pandemia". Y, el hospital presenta "grandes dificultades" para dotar las unidades del personal necesario, han asegurado.

"Es un riesgo y una irresponsabilidad crear unidades mixtas e intentar normalizar una situación epidemiológica totalmente anómala", han hecho hincapié.

Para los sindicatos que integran la Junta de Personal de Ponent, los controles exhaustivos a los que se somete al personal sanitario no vacunado para que los hospitales sean seguros, "no tienen sentido si el hospital no cumple con las medidas básicas de prevención".

"Los pacientes positivos que se encuentran en estas unidades de hospitalización no son contabilizados por la gerencia como pacientes COVID, dando una falsa información a los agentes sociales y contribuyendo a no reflejar la terrible situación en la que se encuentra el hospital", han criticado.

Así, han manifestado que "esta decisión, que afecta directamente a los profesionales, no ha sido reflejada en los acuerdos del comité de crisis, ni se ha comunicado a los representantes legales de los trabajadores".

Por todo ello, han exigido a la gerencia que "cese en su intento de crear plantas mixtas, y que todos los pacientes COVID sean ingresados en unidades específicas, en las que se puedan definir los circuitos de limpio/sucio y la dotación de profesionales sea la que pueda garantizar una atención al paciente sin comprometer la salud de los trabajadores".