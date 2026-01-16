El jurado del concurso de ideas del centro multiservicios en los antiguos cines Metropolitan valora las 14 propuestas

Reunión del jurado del concurso de ideas del centro multiservicios en los antiguos cines Metropolitan de Pere Garau - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado del concurso de anteproyectos para el desarrollo del futuro centro multiservicios en los antiguos cines Metropolitan, en el barrio de Pere Garau, ha hecho una primera valoración este viernes de las 14 propuestas presentadas.

Presidido por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el jurado está integrado también por representantes del Ayuntamiento, asociaciones vecinales, miembros del Govern, profesionales y expertos del sector, así como por una comisión técnica.

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa tras la reunión, el jurado actúa conforme a los criterios y requisitos que se establecieron en las bases del concurso.

Así, este viernes se han abierto los sobres con las propuestas, presentadas de forma anónima, y se ha realizado una valoración general. Próximamente se convocará una nueva reunión en la que se hará un estudio más detallado de los anteproyectos, avanzando en la selección del ganador y de los finalistas del concurso.

El objetivo del futuro equipamiento es concentrar en un único espacio varios servicios públicos que permitan mejorar y reforzar la oferta existente para los vecinos de Pere Garau, uno de los barrios más poblados de Palma.

Entre los usos previstos se incluyen una nueva comisaría de la Policía Local, una Unidad Básica de Salud, una Oficina de Atención a la Ciudadanía, una biblioteca municipal, un 'casal' de barrio, espacios destinados a personas mayores y un centro de día.

A estos servicios se suman también una 'escoleta', almacenes municipales y un aparcamiento subterráneo, con el objetivo de paliar la falta de estacionamiento y mejorar la movilidad en el barrio.

El concurso contempla un premio de 25.000 euros para la propuesta ganadora y 15.000 euros para el segundo y tercer clasificado. El equipo ganador tendrá la posibilidad de redactar el proyecto de obra.

Cabe recordar que el Ayuntamiento adquirió los antiguos cines Metropolitan y sus dos locales anexos por un importe de 3,6 millones de euros. De este modo, han destacado, se recuperó un espacio que había permanecido abandonado durante más de 14 años para ponerlo al servicio de los vecinos.