Un jurado estudiará 23 propuestas para la construcción del futuro Recinto Ferial de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, preside la primera reunión del jurado del concurso de ideas para la construcción del futuro Recinto Ferial de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado del concurso de ideas del anteproyecto para la construcción del futuro Recinto Ferial de Palma estudiará 23 propuestas diferentes.

Uno de los proyectos ha sido descartado al haber sido presentado fuera de plazo, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

El alcalde, Jaime Martínez, ha presidido este lunes la primera reunión del jurado que deberá seleccionar el diseño más adecuado para la construcción de un espacio capaz de albergar una amplia variedad de eventos y actividades.

Las diferentes propuestas serán evaluadas por los miembros del jurado y los de una comisión técnica, quienes valorarán las ofertas conforme a los criterios establecidos en las bases del concurso.

Este nuevo recinto, ha recordado el Ayuntamiento, formará parte del proyecto Palma Cultura & Innovation Bay, que pretende ser un "motor clave para el desarrollo económico, social y cultural" de la ciudad.

Se ubicará en una zona considerada estratégica en el barrio de Son Ferriol, junto al Hospital de Son Llàtzer. Está cerca del centro urbano y cuenta con "buenas conexiones" que se verán reforzadas con la futura línea de tren entre Palma y Llucmajor.

En total, el futuro equipamiento contará con una superficie construida de entre 18.00 y 20.000 metros cuadrados y tendrá una altura máxima de 20 metros.

Su capacidad será de aproximadamente 8.000 personas y contará con un diseño "adaptable y flexible" para la celebración simultánea de hasta tres eventos.

Incluirá una entrada principal que servirá como espacio de recepción y organización, así como otras zonas diferenciadas para el público general, los profesionales y los patrocinadores. También se habilitarán áreas comerciales y de restauración, así como una serie de servicios complementarios.

Contará con pabellones de exposición con alturas de entre 9 y 12 metros, aulas y salas de conferencias, una zona logística con oficinas, servicio, cafetería y restaurante y un almacén con capacidad para funcionar, por ejemplo, como depósito de obras de arte.

Tendrá también un aparcamiento con capacidad para entre 1.000 y 2.000 vehículos, incluyendo plazas para vehículos eléctricos y bicicletas.

El presupuesto base de licitación para la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obras es de 2,71 millones de euros, mientras que la inversión total estimada asciende hasta los 40 millones de euros.

El concurso de ideas, por su parte cuenta con un presupuesto de 55.000 euros financiados a través de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).