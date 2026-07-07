La Justicia reconoce el derecho de una trabajadora municipal de percibir 937 por horas extras realizadas, según UGT

EIVISSA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos ha celebrado este martes la sentencia dictada por la Sección Social del Juzgado de Primera Instancia de Eivissa, que reconoce el derecho de una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Eulària a percibir las retribuciones correspondientes por los servicios extraordinarios realizados y pendientes de abono desde el año 2021.

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, la trabajadora reclamó en su momento el pago de horas extraordinarias realizadas, cuyo importe ascendía a 937 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento denegó el abono de dicha cantidad.

Tras la negativa municipal, el conflicto fue sometido al Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib), donde tampoco fue posible alcanzar un acuerdo. Ante esta situación, UGT Servicios Públicos, a través de sus servicios jurídicos, interpuso la correspondiente demanda judicial, según ha recordado.

Desde la organización sindical han valorado esta resolución judicial que "reafirma el derecho del personal público a percibir íntegramente las retribuciones derivadas del trabajo efectivamente realizado".

Sin embargo, UGT ha lamentado que el Ayuntamiento haya permitido que un conflicto derivado de una cantidad de 937 euros haya terminado judicializándose durante casi cinco años. "Una situación que ha supuesto un importante coste económico y social para todas las partes implicadas, además del desgaste personal, profesional y emocional sufrido por la trabajadora durante todo este tiempo", ha concluido el sindicato.