Las Juventudes Socialistas de Baleares y las de Comunidad Valenciana debaten soluciones compartidas a problemas comunes

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Juventudes Socialistas de Baleares (JSIB) y las Juventudes Socialistas de la Comunidad Valenciana (JSPV) celebran durante todo este sábado una cumbre en Inca (Mallorca) para compartir soluciones conjuntas a problemas comunes de los dos territorios.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que las Juventudes Socialistas de Baleares y las de la Comunidad Valenciana celebran durante todo este sábado la II cumbre 'Agermanats', con el objetivo de debatir soluciones compartidas a problemas comunes de las dos comunidades autónomas, como la salud mental, el cambio climático, la memoria democrática, la vivienda, la lengua o la igualdad.

La jornada contará con cinco conversaciones sobre estos temas, que los socialistas consideran que son los que más preocupan a los jóvenes, con la participación de cargos orgánicos e institucionales, pero también con expertos externos en diferentes cuestiones, como el miembro de la permanente de Joves de Mallorca per la Llengua Pau de Luis, la secretaria de Acción Sindical de UGT, Ana Leandro, y la productora del documental 'Totes les Aurores', Nanda Estévez. De todos los debates saldrán las conclusiones finales de la cumbre.

Precisamente, la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Baleares, Ana Muela, ha destacado que "si algo se tiene claro es que ambas comunidades autónomas comparten problemas, pero también soluciones y se quieren construir conjuntamente, porque lo que pasa en Palma, en Valencia, en Ibiza o en Castellón, no son historias separadas, es el mismo Mediterráneo".

Por eso, la socialista ha reivindicado que los jóvenes "quieren poder hacer una vida digna en su casa", porque esta es "una generación que no piensa renunciar a su futuro", por lo que ha apostado por una forma de entender la política "desde el Mediterráneo, desde la izquierda, desde la defensa de la lengua propia, del territorio y de la historia, con la ambición de influir en Europa".

En la inauguración de la cumbre han participado el secretario de Organización y Acción Electoral del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, la secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, el secretario general de los Socialistas de Inca y alcalde del municipio, Virgilio Moreno, y la vicesecretaria general de las JSIB, Xisca Gamundí.

Bonet ha destacado que "en un momento de cambios y de expansión de la extrema derecha, los jóvenes socialistas tienen una misión muy importante, que no es otra que hacer llegar a los jóvenes los valores socialistas, que son los que han hecho progresar al país". Por eso, ha pedido a las juventudes socialistas que estén "especialmente activas en la batalla ideológica contra la extrema derecha, mirando siempre al futuro para mejorar la vida de los jóvenes de las islas".

Por su parte, Amanda Fernández ha criticado que "hace más de dos años que" en Mallorca "se sufre un gobierno de derecha y extrema derecha que se ha dedicado a hacer negocio con las necesidades básicas de los jóvenes, como es la vivienda, el territorio, la educación, la sanidad o los servicios sociales, con el objetivo de exprimir todo aquello que puedan para que unos pocos ganen mucho".

Ante esto, la secretaria general insular ha pedido a los jóvenes socialistas que "se impliquen en las necesidades de la sociedad, con el objetivo de construir de forma compartida la alternativa progresista para el 2027". "Una alternativa que", según ha avanzado, "pasa por topar los precios del alquiler, blindar la gratuidad del transporte público, fortalecer los servicios públicos, garantizar oportunidades laborales dignas para los jóvenes y en definitiva, hacer de sus necesidades una prioridad política, porque el Partido Socialista es el partido de los jóvenes".

También han participado en la cumbre y los diferentes debates el secretario general de las Juventudes Socialistas de la Comunidad Valenciana, Benjamí Mompó, la secretaria de Salud Integral de las JSIB, Maria Egea, la diputada Teresa Suárez, el portavoz de las JSPV, Abel Martí, el secretario de Organización y Derechos Lgtbiq+ de las JSIB, Álvaro Bonet, el secretario de Transición Justa del PSOE, Marc Pons, la secretaria de Transición Ecológica de las JSPV, Andrea Cantos, el secretario de Formación Permanente y Defensa de la Lengua de las JSIB, Pau Roig, el secretario de Cultura de la Federación Socialista de Mallorca, Andreu Caballero, la vicesecretaria general de Educación de las JSPV, Itziar Lafita, la secretaria de Igualdad de las JSIB, Cèlia Cerón, la secretaria de Igualdad de las JSPV, Laura Barrios, la secretaria de Transformación del Modelo Turístico del PSIB-PSOE, Joana Adrover, el secretario de Dinamización Cultural y Defensa de la Memoria Democrática de las JSIB, Xavi Colom, la coordinadora del Grupo de Comunicación de las JSPV, Blanca Silvestre, y la eurodiputada del PSIB-PSOE, Alícia Homs.