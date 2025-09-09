El juzgado da la razón al STEI y anula una provisión de una jefatura de sección del IbSalut

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEI ha asegurado este martes que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Palma ha dado la razón y ha anulado una provisión de una jefatura de sección del IbSalut

Según explica el STEI en un comunicado, el Juzgado establece en una sentencia que en una convocatoria no se pueden exigir más requisitos de los que figuran en la relación de puestos de trabajo, es decir, en la plantilla orgánica, en este caso del Hospital Universitario Son Espases.

El sindicato había presentado una demanda contra la resolución, de fecha 28 de octubre de 2021, por la que se convocaba la provisión, por el sistema de concurso, de la plaza de jefe de sección del departamento de Control de gestión de la plantilla orgánica autorizada de Son Espases.

La impugnación de la resolución se basaba en que, de todos los requisitos exigidos a los candidatos, solo los dos primeros se ajustaban a los establecidos en la plantilla orgánica y ninguno de los otros cuatro formaba parte de ella. Además, los requisitos que se pedían en la convocatoria no coincidían con los de otras plazas de características similares.

Por ello, según STEI, se estaba haciendo un "traje a medida" para la persona que se quería que la ocupara.

Así, el Tribunal declara no ajustada a derecho la resolución de fecha 28 de octubre de 2021 y anula la exigencia de los requisitos específicos que iban "más allá de los contemplados en la relación de puestos de trabajo del IbSalut". Además, dicta que la concurrencia debía abrirse al personal funcionario de carrera y no solo al personal estatutario fijo.

Los servicios jurídicos del STEI consideran que esta decisión supone "un antes y un después" a la hora de establecer los requisitos de las próximas provisiones de puestos de jefatura del IbSalut.