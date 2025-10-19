Juzgan a un acusado de agredir sexualmente y de forma continuada a la hija menor de su pareja en Santa Ponça

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo martes (10.00 horas) a un hombre acusado de agredir sexualmente y de forma continuada a la hija menor de su pareja en Santa Ponça (Calvià).

La Fiscalía solicita que sea condenado a 12 años de prisión y a pagar una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar desde finales de las vacaciones escolares de verano de 2020 hasta marzo del año siguiente.

El hombre, quien en 2017 había comenzado una relación sentimental con la madre de la víctima y convivía con ellas en un domicilio ubicado en la localidad mallorquina de Santa Ponça, acudió en multitud de ocasiones al dormitorio de la menor y la sometió a tocamientos y la obligó a que le masturbara.

Además de la pena de prisión y el pago de una indemnización, el representante del Ministerio Público interesa que se le imponga al acusado una orden de alejamiento y se le prohíba comunicarse con la víctima durante 20 años.