Juzgan a un acusado de violar a una compañera de trabajo en Mallorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo miércoles (09.45 horas) a un hombre acusado de violar a una compañera de trabajo en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual con penetración.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar la madrugada del 2 al 3 de septiembre de 2022.

El procesado, aprovechando que después de una salida nocturna dormía en la misma cama que una compañera de trabajo, la sometió a tocamientos y la violó.

La víctima, apunta el representante del Ministerio Público, se encontraba bajo los efectos del alcohol y, por lo tanto, no pudio hacer nada por evitar la agresión.

Además de la pena de prisión y la indemnización, el fiscal solicita que se le imponga al encausado una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la perjudicada durante 19 años.