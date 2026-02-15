Juzgan a un acusado de violar a una menor con la que contactó por redes con la excusa de ayudarle con los deberes

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a un hombre acusado de violar a una menor con la que contactó a través de redes sociales con la excusa de ayudarle con sus deberes de inglés.

La Fiscalía solicita que sea condenado a siete años de prisión y al pago de una indemnización de 4.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a agosto de 2021, cuando el procesado contactó con la víctima, entonces de 13 años de edad, a través de una conocida red social.

Pese a tener conocimiento de su edad, el hombre mantuvo contacto con ella. En mayo de 2022 le propuso ayudarla con sus deberes de inglés y le invitó a su domicilio, ubicado en Palma.

Ahí, tras realizar los trabajos escolares, comenzó a someter a la menor a tocamientos y después la violó. La víctima, muy afectada psicológicamente, relató lo sucedido a su madre un mes después y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional.