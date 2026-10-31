Juzgan a un acusado de violar a una mujer tras introducir una sustancia en su bebida en Palma

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este martes (10.00 horas) a un acusado de violar a una mujer tras introducir una sustancia en su bebida en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 13 años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 100.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 19 de noviembre de 2019 en el domicilio del procesado, al cual acudió la víctima con la intención de comprar cocaína.

No consta si el procesado se la suministró, pero sí que le ofreció un porro de marihuana y le ofreció algo de beber "con ánimo de que perdiera la conciencia" y así poderla agredir sexualmente.

El hombre introdujo alguna sustancia en su bebida --que la representante del Ministerio Público no especifica-- que le hizo perder el conocimiento, tras lo que la violó. El acusado grabó los hechos y guardó las imágenes en una tarjeta de memoria.