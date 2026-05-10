Juzgan a un clan de Son Banya acusado de tráfico de drogas

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra entre este martes y este miércoles (10.00 horas) el juicio contra un clan de Son Banya acusado de tráfico de drogas y para quienes el Fiscal pide penas que suman 22 años de cárcel y multas que superan los 170.000 euros.

Se trata de seis acusados, tres hombres y tres mujeres, que, según el escrito de acusación del Ministerio Público, entre mayo y octubre de 2019, cuando fueron detenidos, se dedicaron a la venta de cocaína y cannabis en el poblado de Son Banya.

El Fiscal recoge en su escrito los registros practicados en diversos domicilios el 19 de octubre en los que en total se hallaron unos 65 gramos de cocaína y más de 3.500 gramos de cannabis, así como dinero en efectivo y enseres para manipular las sustancias.

Cuatro de los acusados se enfrentan a cuatro años y seis meses de prisión y multas de 28.600 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, mientras que los otros dos se enfrentan a penas de dos años y multa de 36.997 euros.