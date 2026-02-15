Juzgan a dos acusados de agredir a otro hombre durante una negociación en Inca: "No vas a salir vivo de aquí"

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (12.00 horas) a dos acusados de agredir a otro hombre durante una negociación en una finca de Inca.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una indemnización conjunta de 5.385 euros como supuestos autores de un delito de lesiones.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron la tarde del 7 de marzo de 2020 en una finca de Inca, donde los tres implicados pretendían llevar a cabo una negociación.

El encuentro terminó en una discusión en la que uno de los acusados le propinó a la víctima un cabezazo que le hizo caer al suelo. Una vez tendido, los dos le pegaron patadas mientras, para amedrentarle, le decían: "No vas a salir vivo de aquí".