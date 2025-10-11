Juzgan a dos hombres por violar a la nieta de la pareja de uno de ellos

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra entre este lunes y este martes (09.45 horas) el juicio contra dos hombres acusados de violar a la nieta de la pareja de uno de ellos cuando la niña tenía entre cinco y seis años.

La fiscal pide que los dos hombres sean condenados, respectivamente, a 12 y 10 años de prisión, así como al pago de sendas indemnizaciones de 40.000 y 20.000 euros.

Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015 en un municipio no determinado de Baleares. Según el escrito de acusación, el primer acusado aprovechaba algunas ocasiones en las que la nieta de su pareja sentimental acudía a su domicilio para realizarle tocamientos y en algunos casos introducirle los dedos en los genitales.

En relación al segundo acusado, amigo de la pareja del primero y abuela de la víctima, la representante del Ministerio Público relata que con la excusa de llevar a la niña a ver sus caballos la tumbó en la parte trasera de su vehículo y la agredió sexualmente. La menor ha sufrido secuelas psicológicas que aún persisten.

Para ambos procesados se reclama igualmente una orden de alejamiento de 20 años.