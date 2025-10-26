Juzgan a un hombre acusado de violar a una prostituta en Calvià

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este jueves (09.45 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a una prostituta en Calvià.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de siete años de prisión y que indemnice a la víctima con 10.000 euros por unos hechos que ocurrieron en enero de 2021.

Según el escrito de acusación, el hombre y la víctima estaban manteniendo relaciones sexuales y él quiso introducir otras prácticas, que ella se negó a realizar.

El acusado, continúa el escrito, desoyó a la víctima y la forzó y, después, se negó a pagarle y le pegó un puñetazo en el brazo.