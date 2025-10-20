Kühn se niega a declarar en el juzgado que le investiga por alzamiento de bienes e insolvencia punible

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empresario Matthias Kühn se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juzgado de Palma que le investiga por alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Kühn ha acudido a los juzgados de vía Alemania poco antes de las 09.15 horas --estaba citado a las 09.30 horas-- y ha abandonado las dependencias judiciales poco antes de las 10.00 horas después de no declarar ante la jueza.

Lo mismo han hecho sus hijos, también investigados. La jueza ha citado para este martes a otros investigados, entre ellos el letrado Jorge Sáinz de Baranda, mano derecha del empresario.

Kühn, sus hijos y el resto de citados están siendo investigados por presuntos delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre la recalificación de Muleta II, por la que recibieron una indemnización de 96 millones de euros por la desclasificación de unos terrenos.

El empresario, por su parte, ha sostenido siempre que el supuesto fraude fiscal a través de sociedades pantalla se refiere a la deuda que existe de las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019 y en los que el empresario cesó como administrador por lo que no tiene deudas en ejecutiva con el fisco a nivel personal.

El grupo empresarial ha venido manteniendo que en todos estos concursos se han analizado las operaciones por la Administración Concursal y han sido declarados como "fortuitos" en los diferentes procedimientos, sin oposición de la Administración Tributaria, que estaba personada en todos ellos.

Así, tanto la deuda como las sociedades serían perfectamente conocidas por la Administración Tributaria, hasta el punto de que es la deuda de las sociedades que aparece desde hace muchos años en los listados de morosos, por lo que está perfectamente identificada.

El grupo empresarial ha venido insistiendo en que Matthias Kühn no tiene deudas en ejecutiva con la Administración Tributaria, que una parte importante de las deudas se encuentran garantizadas, y que sobre el resto hubo un ofrecimiento en 2018 de garantía con la posible indemnización del pleito de Muleta.