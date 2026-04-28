Lafuente afirma que la extracción de lodo sin autorización en Ciutadella fue "de buena fe"

Archivo - El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha afirmado este martes durante el pleno del Parlament que la extracción de lodo del varadero de Ciutadella sin autorización expresa fue "de buena fe".

"Lo que no tengo claro es si han actuado igual quienes han exagerado absolutamente todo esto y se han llevado una decepción cuando se ha determinado que los fangos no son tóxicos", ha añadido Lafuente, quien ha contestado de este modo al diputado de Més per Menorca, Josep Castells.

El menorquinista ha acusado al conseller de "no controlar lo que está sucediendo en su propia Conselleria". "De su propio relato se desprende que ha habido una falta de diligencia absoluta por parte de PortsIB, que hace un dragado sin seguir la normativa", ha añadido.

Lafuente ha recordado que "ya dije en su momento que se abriría una investigación y que se depurarían las responsabilidades" y ha exigido al Ayuntamiento de Ciutadella que "legalice los vertidos que realiza de forma ilegal en el puerto de Ciutadella, que no tire aguas residuales en la Platja Gran y en el torrente de Cala Galdana y que ponga al día la situación del agua en el municipio".