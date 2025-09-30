Lafuente asegura que "la mayoría" de los siete millones de euros del ITS para Ibiza se destinarán a la red de agua

Archivo - El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión plenaria del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha apuntado que "la mayoría" de proyectos presentados por los ayuntamientos de Ibiza, para repartir la dotación de los siete millones de euros del impuesto de turismo sostenible (ITS), son para "reforzar la red de agua".

Así lo ha aclarado el representante del Govern al ser consultado por la diputada de Vox Patricia de las Heras, sobre qué actuaciones tiene pensado desarrollar para solventar las fugas en las redes de distribución de agua.

Lafuente ha indicado que la intención del Ejecutivo es "ayudar" a los ayuntamientos a desarrollar "planes de gestión sostenible" y para ello se publicaron esta convocatoria del ITS, porque "el Govern no es ajeno a esta situación".

Por eso, ha recalcado que ya se han invertido 77 millones de euros junto con los ayuntamientos baleares para este cometido y, de hecho, el Ayuntamiento de Ibiza ha actuado para reducir las pérdidas en una zona de aparcamientos.

De las Heras ha censurado que Lafuente se haya "escudado" en que la "excusa" de que es una competencia municipal pero ha subrayado que, en este caso, todos los gobiernos que participan tienen "el msmo color político".

De este modo, ha pedido que se "vele por el recurso más preciado" que tienen las islas y que se adopten medidas para su preservación, porque ha considerado que, tras dos años de legislatura, se ha dado un "margen suficiente" para que intervenir.