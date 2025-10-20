Lafuente comparecerá el miércoles en comisión parlamentaria sobre el puerto de Fornells

MENORCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, comparecerá en comisión parlamentaria el miércoles para tratar las obras del puerto de Fornells.

Sobre este asunto, el PSIB ha advertido que "los problemas se le acumulan" y critican que utiliza las instituciones públicas para atacar al anterior Govern con falsedades, mentiras y manipulaciones, en relación también a los supuestos intereses personales en el puerto de Addaia, que centrarán, igualmente, una interpelación en el pleno.

El PSOE ha recordado que ha sido quien ha destapado este caso, "mientras que el PP intenta ocultarlo negando las comparecencias solicitadas por los socialistas". "Ahora, con esta doble comparecencia, Lafuente deberá dar explicaciones tanto sobre las obras de Fornells como sobre los intereses vinculados al puerto de Addaia", han finalizado