Lafuente reconoce una situación hídrica "compleja" en Ibiza, aunque sin cortes de suministro

Archivo - El conseller de Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en una comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua. - PARLAMENT - Archivo

IBIZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha reconocido que la situación hídrica de Ibiza "es compleja", aunque no se han producido cortes de suministro durante el verano.

El diputado socialista Álex Pitaluga le ha preguntado en el pleno del Parlament de este martes por si se han adoptado a tiempo medidas ante la situación de sequía en Ibiza.

En este sentido, Pitaluga ha lamentado la falta de agua en la Isla, una situación "grave" puesto que las reservas han descendido al 27 por ciento, en parte "por una deficiente gestión" de los recursos.

Según el conseller, si no se hubieran tomado medidas a tiempo, sí se hubieran producido cortes

Para el diputado, sin embargo, no se han adoptado "medidas contundentes" puesto que, entre otras cosas, no se limita el consumo de los ayuntamientos o existe una insuficiente inversión en la red.

"El Govern de Prohens habla mucho de poner límites, pero vive en una contradicción permanente", ha insistido, criticando que se declare la sequía una vez se acaba el verano.

El conseller ha recordado que se ha acordado consumir agua desalada en invierno para que se recuperen los acuíferos y se han impulsado acciones municipales para reducir fugas, entre otras medidas.

"Lo que sí no podemos hacer nada es contra la sequía del PSOE, que tuvo a Ibiza en una sequía de inversiones en recursos hídricos", ha concluido.