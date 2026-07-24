Le Senne le expresa a Felipe VI su preocupación por la 'ley de nietos' y pide que se aplique de manera "razonable"

El Rey Felipe VI y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, este viernes en el Palacio Real de la Almudaina de Palma. - J. FERNÁNDEZ ORTEGA -EUROPA PRESS

PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, le ha expresado al Rey Felipe VI su preocupación por la aplicación de la 'ley de nietos' y ha pedido que "todo se haga de una manera legal y razonable".

De este modo se ha expresado el también líder de Vox en Baleares en declaraciones a los medios de comunicación tras la tradicional audiencia de verano ofrecida este viernes por el monarca en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Uno de los temas de su conversación, ha desvelado, ha sido la supuesta problemática originada a raíz de la 'ley de nietos', que ha definido como "una preocupación recurrente" de su partido.

"Está en cuestión una instrucción que se dictó en el desarrollo de esa ley que probablemente ha ampliado su ámbito de aplicación de manera exagerada, entonces le he transmitido esa preocupación", ha manifestado.