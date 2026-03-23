Le Senne no asistirá al pleno de este martes por acudir al encuentro de Patriots en Hungría

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en la reunión del grupo Patriots en Hungría. - VOX

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se ausentará del pleno que celebrará la Cámara este martes por encontrarse en Hungría para asistir a una reunión del grupo Patriots del Parlamento Europeo.

De esta manera, la presidencia de la sesión plenaria recaerá en el vicepresidente primero del Parlament, Mauricio Rovira, y también está previsto que falte la presidenta del Govern, Marga Prohens, por encontrarse de viaje en el Caribe.

El grupo parlamentario de Patriots está integrado por los más de 80 eurodiputados de Vox, Agrupación Nacional --Francia--, Lega --Italia--, Fidesz --Hungría-- o el Partido por la Libertad --Países Bajos--, entre otros.

De hecho, a este evento han asistido el presidente de Vox, Santiago Abascal, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, la líder de Agrupación Nacional, Marie Le Pen, o el presidente de Lega, Matteo Salvini, entre otros dirigentes.