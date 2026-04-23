Le Senne recibe en el Parlament a la presidenta del Patronato Obrero

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y la presidenta del Patronato Obrero, Catalina Serra, en el Parlament - PARLAMENT

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha recibido en audiencia este jueves a la presidenta del Patronato Obrero, Catalina Serra, que se despide de su cargo.

"Una mujer valiente, comprometida y que conoce de primera mano, a pie de calle, la realidad social de nuestras islas", ha subrayado Le Senne en un mensaje en la red social X.

Durante la audiencia, el presidente de la Cámara ha entregado a Serra un obsequio como muestra, ha dicho, de "reconocimiento y agradecimiento por parte de tantas personas a las que su fundación ha brindado una nueva oportunidad".