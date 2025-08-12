Levantan 20 actas e identifican a ocho personas por venta ambulante ilegal en playas de Calvià

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Calvià - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calvià ha levantado 20 actas y ha identificado a ocho personas por presuntamente realizar actividades de venta ambulante ilegal en playas del municipio.

Este es el resultado del operativo de la Policía Local en la última semana, fruto de un refuerzo de las actuaciones de control, denuncia y prevención frente a la venta ambulante no autorizada con el objetivo, según ha señalado el Ayuntamiento, de garantizar la seguridad, la salud pública y la convivencia.

Asimismo, han alertado que la adquisición de comida y bebida a vendedores ilegales supone un riesgo para el consumidor, ya que no existen garantías sanitarias y, en muchos casos, se rompe la cadena de frío necesaria para la conservación de los productos.

Los agentes han realizado patrullajes preventivos, identificando a presuntos infractores y tramitando denuncias. El balance del último operativo incluye 20 actas y la identificación de ocho personas.

En aplicación de la ordenanza municipal de convivencia, la sanción impuesta en cada caso se eleva a 600 euros, que se pueden reducir a 300 en el caso de pronto pago. Las intervenciones se han desarrollado en las playas de Magaluf, Son Maties, Palmanova, Santa Ponça y Peguera.