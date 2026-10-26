Levantan dos actas contra un evento de motor en Palma por colapsar el tráfico y cobrar por aparcar en rústico - POLICÍA LOCAL

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha levantado dos actas de infracción grave contra los organizadores de un evento privado de motor por habilitar un aparcamiento de pago sin licencia en una parcela de suelo agrario y por llevar a cabo el encuentro sin los permisos perceptivos de actividades.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el camino Fondo cuando la Base de 092 recibió varias llamadas que alertaban de graves retenciones en la vía pública causadas por una persona que hacía de aparcacoches.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, Una patrulla acudió al lugar y comprobó que la circulación estaba detenida con riesgo inminente de afectar a la carretera Ma-30, a causa de la concurrencia masiva de vehículos que intentaban acceder al aparcamiento.

Al entrevistarse con el responsable de la empresa organizadora este admitió que carecían de la autorización pertinente para explotar un aparcamiento de pago en dicho terreno rústico, donde se cobraba una tarifa de seis euros por cada coche.

Además, debida la existencia de un único acceso para entrar y salir de la parcela, el flujo de vehículos colapsó de forma completa el camino Fondo.

Según datos de la propia organización, al evento acudieron aproximadamente 7.000 personas, lo que desbordó el espacio y provocó que los arcenes de ambos sentidos quedaran ocupados por decenas de coches aparcados, con multitud de peatones cruzando la calzada con grave peligro para la seguridad vial.

Ante esta situación, los agentes extendieron un acta por instalar y explotar un aparcamiento sin autorización municipal. Varias unidades policiales de refuerzo tuvieron que regular el tráfico durante horas para descongestionar la vía y garantizar la seguridad de los usuarios hasta normalizar la circulación.

Asimismo, efectivos de la Patrulla Verde acudieron a las instalaciones y levantaron una segunda acta por carecer de licencia para la celebración del acto, remitiendo el informe pertinente al departamento de Actividades del Ayuntamiento para la apertura del correspondiente expediente sancionador.