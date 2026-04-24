Leve subida de la participación en la huelga educativa del CEIP Son Pisà a la espera de reunirse con Educación

Archivo - Patio de un colegio. - MÉS PER SA POBLA - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La participación en la huelga educativa del CEIP Son Pisà ha subido este viernes hasta el 61% de los 500 alumnos del centro, mientras las familias mantienen las protestas por la incorporación de un profesor condenado por acoso a un exalumno y esperan reunirse con la Conselleria de Educación y Universidades este lunes.

La portavoz de la Apima del colegio, Verónica Fillol, ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que continuarán con su movilización hasta que este maestro "deje la docencia", porque "no quieren pasarle el problema a otro centro" como les ha sucedido a ellos.

En ese sentido, ha alegado que, pese a que la baja que cubre este profesor acaba el martes, "no quiere decir que vaya dejar de dar clases" en el centro, puesto que se puede ir renovando o podría ser destinado a otro colegio.

De hecho, este viernes para simbolizar la ausencia de los estudiantes del centro y como muestra de rechazo, las familias han colgado prendas de ropa sobre el vallado del colegio.