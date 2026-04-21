La Ley de áreas de promoción industrial incorpora medidas específicas para el polígono de Formentera

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz, interviene durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro García, ha asegurado que la Ley de áreas de promoción industrial incorpora medidas específicas para dar respuesta a las necesidades del polígono de Formentera y, así, aportar seguridad jurídica a las empresas.

Así lo ha indicado durante el pleno del Parlament de este martes después de que el diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, preguntara al Govern sobre la nueva Ley, recordando que al inicio de legislatura se asumió un compromiso político con la Isla que consistía en buscar fórmulas para ampliar este suelo industrial.

El conseller también ha asegurado que se cumple así con uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad. Según ha añadido, para lograr el objetivo, desarrollarán tres ejes, como poner orden en el polígono o una coordinación real.

"Se crea esta figura de las entidades de gestión y modernización para permitir entre los empresarios y la administración enfrentarse a los problemas reales del polígono de Formentera. Significa profesionalización en su gestión, inversiones en las infraestructuras y un interlocutor claro", ha señalado el conseller.

Según ha reiterado, la Ley es una "herramienta real" para ordenar, mejorar y dar futuro al tejido industrial de Formentera.

El conseller ha explicado que el polígono de Formentera todavía no ha sido recepcionado puesto que existe un problema administrativo con Endesa que se está solucionando para dar seguridad jurídica a las empresas. "Formentera existe y existe también en el plan industrial", ha concluido.