Las leyes de cogestión aeroportuaria y de limitación de vehículos en Mallorca marcarán el pleno del Parlament del martes

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes (09.00 horas) estará marcado por el debate sobre las proposiciones de ley de cogestión aeroportuaria, que previsiblemente saldrá adelante, y la de limitación de entrada de vehículos en Mallorca, que no tiene visos de prosperar.

La primera de ellas ha sido pactada entre MÉS per Mallorca --sus impulsores--, Més per Menorca y el PP. Una vez se apruebe, deberá ser elevada al Congreso, dado que afecta a competencias que son de carácter estatal.

La proposición de ley, a grandes rasgos, contempla la transferencia de la titularidad y las competencias de los aeropuertos de Baleares al Govern, la creación de una Autoridad Aeroportuaria autonómica y regular la planificación, organización, gestión, régimen económico-financiero y policía de las infraestructuras aeroportuarias.

El portavoz de los menorquinistas, Josep Castells, ha asegurado que el PP balear ha confirmado que cuentan con el visto bueno del partido a nivel nacional.

El líder de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido que el texto "no solo planeta más capacidad de decisión sobre la infraestructura y su uso, sino también en el diseño del volumen de tráfico aeoroportuario" y ha hecho un llamamiento al consenso.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha destacado la necesidad de que Baleares tenga una "voz autorizada" dentro de los comités de cogestión aeroportuaria y ha puesto en valor el texto acordado con MÉS.

Los socialistas han presentado enmiendas para que el modelo de cogestión sea similar al que se ha pactado entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco que, a para el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, "es viable" y contaría con el apoyo necesario en el Congreso.

Vox es el único que ha anunciado de forma abierta que votará en contra de la ley al considerarla una "barbaridad" e "inconstitucional", en palabras de su portavoz, Manuela Cañadas.

La segunda proposición de ley que se debatirá en el pleno del martes será una impulsada por el PSIB y dirigida a poner topes al acceso de vehículos a la isla de Mallorca, similar a la regulación de la que ya disponen Eivissa y Formentera.

Aunque los grupos no se han pronunciado al respecto todavía, el texto no tiene visos de ser tomado en consideración ya que uno idéntico fue tumbado por el pleno del Consell de Mallorca con la abstención del PP y el rechazo de Vox.

La diputada socialista Amanda Fernández ha explicado que la iniciativa pretende limitar la entrada de coches de alquiler y apostar "seriamente" por el transporte público.

El Govern y el Consell de Mallorca, ha criticado, se mostraron favorables a implementar esta regulación pero, a día de hoy, la ley para limitar la entrada de vehículos "está en un cajón" de la institución insular, que sigue trabajando en un borrador.

Por ello, ha pedido al PP que apoye la toma en consideración de esta propuesta. "Tienen la oportunidad de demostrar que están gobernando por los intereses de los mallorquines", ha afirmado.

SATURACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Otros de los puntos destacados de la sesión plenaria será la comparecencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para dar cuenta de las medidas adoptadas para reducir la saturación del transporte público y garantizar su uso por parte de los residentes.

La comparecencia, solicitada por MÉS per Mallorca, proviene de una proposición no de ley (PNL) debatida el año pasado por la cual se instó al Govern a reforzar el transporte público interurbano por carretera, incrementando las frecuencias de las líneas más saturadas.

Los ecosoberanistas han justificado la necesidad de que el conseller dé explicaciones por la situación vivida en los autobuses del TIB durante la pasada Semana Santa.

Mateo, a petición del grupo socialista, también intervendrá durante una interpelación relativa al derecho de tanteo y retracto frente a los grandes tenedores de viviendas.

Además, se debatirá una moción de MÉS per Mallorca relativa a la diversificación económica con la que, entre otras cosas, tratarán de obtener el apoyo del pleno para, entre otras cosas, reclamar al Govern un plan para transformar la economía del archipiélago y modifique el impuesto de turismo sostenible (ITS).

LOS ASENTAMIENTOS DE EIVISSA, EL ITS Y LA REGULARIZACIÓN

Antes de todo ello tendrá lugar la habitual sesión de control al Govern, en la que los consellers deberán responder a preguntas sobre diversas cuestiones de actualidad.

Entre ellas, la contención turística, los 25 años del ITS o ecotasa, el acceso a la vivienda, el "caos" en la sanidad pública o la regularización extraordinaria de personas migrantes.

Una de las preguntas más novedosas será para el conseller Mateo, quien deberá dar una explicación del aumento de los asentamientos en Eivissa y de los desalojos de estos terrenos "sin alternativa habitacional" para sus residentes, como ha ocurrido recientemente en Sa Joveria.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, será preguntada por la forma en la que ella entiende la función social de la vivienda (Unidas Podemos), si considera que el derecho a conocer el catalán debe ser objeto de una "negociación partidista" (MÉS per Mallorca), si los socialistas son "su nuevo socio de aquí a las elecciones" (Vox) y por el "incumplimiento" de su palabra con la limitación de vehículos en Mallorca (PSIB).