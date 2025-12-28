Las llamadas al Teléfono de la Esperanza repuntan en Navidad: "La soledad se acentúa al ver a la gente acompañada"

Archivo - Teléfono móvil. - PIXABAY. - Archivo

La Navidad es una época tradicionalmente asociada a la alegría, la buena compañía y las celebraciones con familiares y amigos alrededor de una mesa, pero no es así para todo el mundo. El Teléfono de la Esperanza de Baleares ha identificado que durante las estas fechas se produce un repunte en el número de llamadas que reciben de personas que se sienten solas o que sufren de ansiedad.

Si a lo largo de 2024 recibieron una media de unas diez llamadas diarias, durante algunas de las fechas más señaladas del año, como la Nochebuena, Año Nuevo o Reyes, pueden llegar a ser once o incluso doce.

"Notamos que hay más llamadas y que son de personas que viven un momento de crisis emocional muy intenso, más que en otras ocasiones. ¿Y eso por qué? Porque sienten que la soledad que llevan viviendo mucho tiempo se acentúa cuando ven que la gente está acompañada de su familia o amigos", ha explicado el portavoz de la entidad en Baleares, Lino Salas, en declaraciones a Europa Press.

El número de llamadas que el Teléfono de la Esperanza recibe en Baleares ha ido aumentando desde la pandemia del coronavirus. Antes eran una media de tres al día, que han incrementado de forma progresiva hasta las ocho, nueve, diez o más. Al mes pueden llegar a ser más de 300.

Durante las pasadas navidades, no obstante, la cifra sufrió un ligero repunte y puede llegaron hasta las once o doce llamadas diarias. Y no fueron de personas solicitando información, sino que atravesaban "crisis emocionales muy fuertes". Según las estimaciones de la entidad, nada parece indicar que este 2025 vaya a ser diferente.

Salas ha animado a todo aquel que se pueda ver en una situación de soledad no deseada, tristeza, ansiedad o depresión, sea en Navidad o en cualquier fecha del año, a que se ponga en contacto con el Teléfono de la Esperanza, el 971461112 en Baleares y el 717003717 a nivel nacional.

"Al otro lado alguien le va a escuchar y le va a echar una mano", ha afirmado. En estas fechas tan señaladas, en el archipiélago serán 15 voluntarios altamente formados quienes velarán por no dejar a nadie sin una conversación que les reconforte y les haga sentirse acompañados.

Además, ha recordado Salas, no tiene por qué ser la propia persona afectada quien acuda a la entidad. No es extraño, ha explicado, que familiares, amigos o compañeros se pongan en contacto con los profesionales para pedir consejos y tratar de ayudar a sus allegados.

Quien lo necesite también puede ponerse en contacto con el Chat de la Esperanza --gestionado por la propia asociación--, la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024) y el 112, que dispone de psicólogos profesionales.

DESDE LOS 12 HASTA LOS 70 AÑOS

La soledad no deseada, según el Teléfono de la Esperanza, es una percepción de carencia de vínculos y comunicación que puede traer consigo sentimientos de tristeza, pérdida, miedo, nostalgia, fracaso o infelicidad que, a su vez, pueden derivar en aislamiento y menor participación social.

Si solo en Baleares la entidad recibió solicitudes de ayuda de 3.652 personas a lo largo del año pasado, durante el primer semestre de este 2025 fueron 1.682. Unas cifras que, ha avanzado Salas a la espera del balance definitivo, han seguido creciendo durante el segundo tramo del año.

La asociación, según se expuso durante la presentación de su último informe, recibió entre 2015 y 2019 un total de 405 peticiones de ayuda de menores y jóvenes de entre 16 y 34 años. Esta cifra se cuadriplicó a partir de la pandemia, alcanzando las 1.672 entre 2020 y 2024.

Pero los hay incluso más pequeños, ha advertido Salas. La puesta en marcha del Chat de la Esperanza, un servicio presente en los 14 centros de la entidad y que cuenta con un centenar de voluntarios, les ha permitido llegar hasta niños de 12 años, algo que no habían conseguido antes con la línea telefónica.

"No marcan un número de teléfono, pero el Chat es un recurso muy útil", ha subrayado el portavoz. Este servicio lo emplean mayoritariamente jóvenes de hasta 35 años y los usuarios suelen presentar problemas de ansiedad, acoso físico o ciberacoso.

Los usuarios del Teléfono de la Esperanza, no obstante, pueden llegar a tener, e incluso rebasar, los 70 años de edad. Si entre 2015 a 2019 atendieron a un total de 6.250 personas en Baleares, en los cinco años siguientes fueron 21.460.

Son cifras "estremecedoras" para los responsables la entidad, más si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se quitan la vida alrededor de 700.000 personas. En España, el suicidio es la segunda causa de muerte no natural.

De las llamadas que recibieron entre 2015 y 2019, 189 fueron de personas con ideaciones suicidas. Entre 2020 y 2024 estas se incrementaron hasta las 886, un 458 por ciento más.

NUEVOS VOLUNTARIOS

Salas ha celebrado que, solo en Baleares, a lo largo de este año una decena de futuros voluntarios del Teléfono de la Esperanza hayan completado su formación. La acabaron en octubre y durante estos meses finales de 2025 han estado realizando las correspondientes prácticas.

Esta Navidad se incorporarán dos al servicio, quienes formarán parte del dispositivo de guardia. Los otros ocho harán lo propio el próximo mes de enero.

Todos ellos, ha destacado el portavoz autonómico de la ONG, están "muy preparados" y han recibido formación en escucha activa y orientación en situaciones de crisis. Otras 15 personas están en fase de formación en el archipiélago y se incorporarán una vez la finalicen.