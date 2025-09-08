Las peticiones de ayuda de jóvenes y menores al Teléfono de la Esperanza se cuadriplican desde la pandemia

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de jóvenes y menores, de entre 16 y 34 años, que solicitan ayuda al Teléfono de la Esperanza en Baleares se han cuadruplicado desde la pandemia.

En concreto, entre 2015 y 2019 se recibieron 405 peticiones de ayuda de menores y jóvenes, mientras que entre 2020 y 2024 fueron un total de 1.672, según ha informado la asociación este lunes en una rueda de prensa para presentar el informe semestral.

Precisamente, han destacado que la puesta en marcha del Chat de la Esperanza está permitiendo recibir peticiones de menores de 12 a 15 años. Se amplía al edad sobre todo porque a estas edades no marcarán un número de teléfono, pero si usarán el chat para pedir ayuda, han expuesto.

Asimismo, siguiendo con la comparativa de antes y después de la pandemia, la asociación atendió de 2015 a 2019 cerca de 6.250 personas, mientras que en los cinco años siguientes fueron 21.460. Estas cifras suponen un aumento de más del 343 por ciento de la atención realizada en las Islas.

Antes de la pendemia la asociación en Baleares recibía una media de tres peticiones de ayuda al día, mientras que en la media de los últimos cinco años, ha aumentado hasta casi 12 llamadas diarias, lo que supone una media de 352 peticiones por mes.

En relación con las llamadas por temática suicida, la asociación atendió entre 2015 y 2019 un total de 189 personas por esta cuestión, mientras que entre 2020 y 2024 fueron 866. Según han alertado, son 677 personas más que antes de la pandemia, de modo que la cifra se ha cuadruplicado (458 por ciento más).

En cuanto a los datos del primer semestre de 2025, un total de 1.682 personas de Baleares pidieron ayuda al Teléfono de la Esperanza. El 20 por ciento de las peticiones de ayuda fueron de jóvenes con conductas de riesgo suicida que las trasladaron a través del Chat de la Esperanza.

La asociación ha remarcado que las cifras "siguen siendo estremecedoras", recordando que la Organización Mundial de la Salud estima que cada año cerca de 700.000 personas se quitan la vida. En España, el suicidio es actualmente la segunda causa de muerte no natural.

Desde el Teléfono de la Esperanza han valorado positivamente el plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027 por parte del Gobierno y han apostado por la integración de los datos y la experiencia del tercer sector en el Observatorio de Prevención del Suicidio, la creación de una estratégica específica para la prevención en entornos digitales y garantizar la continuidad del plan y la financiación estable.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), el Chat de la Esperanza, la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología.