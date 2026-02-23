Llamamiento urgente a donar sangre: las reservas en Baleares están al 59% del nivel óptimo

Archivo - Una persona dona sangre durante la 28º maratón para donar sangre en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (BSTIB) ha realizado este lunes un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre, ante el descenso de las reservas hasta el 59 por ciento del nivel necesario para garantizar el abastecimiento.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la situación es "especialmente crítica" en el caso del grupo 0+, cuyas reservas se sitúan en el 28 por ciento del nivel considerado óptimo, así como en los grupos B y AB. Actualmente, se dispone de 595 unidades en total.

Cada donación puede salvar hasta tres vidas gracias a la separación de glóbulos rojos, plaquetas y plasma, y donar es esencial para mantener un suministro estable y cubrir las necesidades diarias de los centros sanitarios.

Las personas interesadas pueden consultar los puntos de donación, horarios y requisitos, así como solicitar cita previa en la página web donasang.org o llamando al teléfono 971 764 433