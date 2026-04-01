Llamamiento urgente a donar sangre: todos los grupos se encuentran en niveles bajos

Archivo - Imagen de la entrada del Banco de Sangre de Palma. - BANCO DE SANGRE DE BALEARES - Archivo

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha hecho un llamamiento urgente a la donación ante el "preocupante" descenso de las reservas de sangre en la comunidad autónoma.

Actualmente, todos los grupos sanguíneos y componentes se encuentran en niveles bajos, siendo especialmente crítica la situación de los grupos A positivo (A+) y O positivo (O+).

Según ha señalado el Banco de Sangre en una nota de prensa, la actividad hospitalaria continúa con normalidad y la demanda de sangre no se detiene, lo que hace imprescindible mantener un ritmo constante de donaciones para garantizar la atención a pacientes, intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y urgencias.

Desde el Banco de Sangre han recordado que una sola donación puede salvar hasta tres vidas y que donar sangre es un gesto "sencillo y seguro".

Se recomienda a las personas interesadas que reserven cita previa a través de la web www.cita.donasang.org. Igualmente, se puede atender a las personas que no tengan cita. Entre el 2 de abril y el 11 de abril el Banco de Sangre mantendrá abiertos puntos de donación en varios puntos de las Islas.

- Jueves 2 de abril: Banco de Sangre en Palma (08.00 a 15.00 horas) y en Manacor (16.30 a 20.30 horas).

- Sábado 4 de abril: Banco de Sangre (09.00 a 14.00 horas) y el punto en el Coll d'en Rebassa (10.00 a 14.00 horas).

- Martes 7 de abril: Andratx (16.30 a 21.00 horas), Ciutadella (17.30 a 21.00 horas), Inca (16.30 a 20.30 horas), Santa Maria (16.30 a 21.00 horas) y en el Banco de Sangre en Palma (08.00 a 203.0 horas).

- Miércoles 8 de abril: Hospital Son Espases (08.30 a 14.30 horas), Sant Llorenç des Cardassar (17.00 a 21.00 horas), Santa Eulària (16.15 a 20.15 horas), Santa Margalida (17.00 a 21.00 horas) y en el Banco de Sangre (08.00 a 20.30 horas).

- Jueves 9 de abril: Alaior (17.30 a 21.00 horas), Eivissa (08.30 a 14.00 horas), Llubí (16.30 a 21.00 horas), Manacor (16.30 a 20.30 horas), Alqueria Blanca (Santanyí) (17.00 a 21.00 horas) y el Banco de Sangre (08.00 a 20.30 horas).

- Viernes 20 de abril: Felanitx (16.30 a 21.00 horas), Manacor (16.30 a 21.00 horas), sa Pobla (17.00 a 21.00 horas) y en el Banco de Sangre (08.00 a 20.30 horas).

- Sábado 11 de abril: Mallorca Fashion Outlet (10.00 a 14.30 horas) y en el Bacno de Sangre en Palma (09.00 a 13.30 horas).

Pueden donar sangre las personas sanas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos. Es importante no acudir en ayunas y llevar un documento identificativo.