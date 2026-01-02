Llega un frente frío a Baleares: la Aemet prevé lluvia y nieve para la víspera de Reyes

Archivo - Nieve en la Serra de Tramuntana. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que un frente frío llegará a partir de este domingo a Baleares, que hará bajar los termómetros hasta temperaturas por debajo de lo normal para la época, y traerá precipitaciones, que desde el lunes, víspera de Reyes, podrán ser en forma de nieve, con las primeras nevadas del año.

Así lo ha informado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, en declaraciones a Europa Press, en que ha explicado que este viernes y sábado Baleares se encuentra bajo la influencia de la borrasca Francis, que se va acercando a las islas.

Si bien, ha apuntado María José Guerrero, no se esperan precipitaciones esta jornada. De hecho, este viernes estará marcado por intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas.

También, este viernes estará marcado por temperaturas en ascenso, que serán localmente notables en las mínimas en Mallorca. En concreto, se espera que los mercurios puedan rondar entre 15ºC y 17ºC de máxima --lo normal en esta época del año son 15ºC de máxima-- y las mínimas, entre 4ºC y 12ºC --lo normal son 7ºC--.

TIEMPO DE CONTRASTES EN EL PRIMER FIN DE SEMANA DEL AÑO

El sábado continuará marcado durante gran parte del día por los cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Las temperaturas se mantendrán por su parte sin cambios o en ligero ascenso, pudiendo alcanzarse máximas de hasta 18ºC, mientras que las mínimas rondarán entre 6ºC y 12ºC.

No obstante, bien entrada la noche, la Aemet prevé que la borrasca Francis empiece a interaccionar con una masa de aire ártico de la que se descolgará una bolsa de aire frío sobre Baleares, que podrá dejar precipitaciones al final del día.

Así, a partir del domingo la llegada de este frente frío dejará cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, preferentemente hasta mediodía, además de una bajada significativa de los mercurios, con máximas que se quedarán rondando los 14ºC en Mallorca, los 15ºC en Ibiza y Formentera y entre los 10ºC y 12ºC en Menorca. El viento soplará de norte y nordeste moderado con intervalos de fuerte.

LOS REYES MAGOS TRAERÁN NIEVE A LAS BALEARES

Ya de cara al lunes 5 de enero, víspera del Día de Reyes, seguirán la bajada progresiva de las temperaturas debido a la masa de aire frío que habrá entrado este domingo, con máximas que se quedarán entre 10ºC y 12ºC y mínimas entre 4ºC y 8ºC, que podrían dejar heladas en la Serra de Tramuntana. El viento seguirá asimismo soplando de moderado a fuerte del norte y nordeste.

Los cielos continuarán este lunes cubiertos con precipitaciones ocasionales, con una cota de nieve situándose en torno a los 1.200 metros, bajando por la noche hasta situarse por encima de los 700 metros, ha apuntado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero.

En cuanto a la previsión para el martes 6 de enero, Día Reyes, se prevé que sigan los cielos cubiertos evolucionando durante la jornada a poco nuboso con chubascos ocasionales. Se prevé además que puedan registrarse nevadas por encima de los 500 metros aunque hay cierta incertidumbre respecto a la cota, ya que aún quedan días por delante.

Las temperaturas seguirán bajando, hasta rondar entre los 8ºC y 10ºC las máximas y entre los -1ºC y los 6ºC las mínimas.

Finalmente, y si se confirman los modelos de previsión podría haber heladas la madrugada del miércoles 7 de enero, puesto que para dicha jornada se espera que la masa de aire frío ya se sitúe completamente sobre Baleares, lo que unido al predominio de los cielos despejados, hará bajar los mercurios.

La previsión para el jueves 8 es de incertidumbre, de acuerdo con los modelos, ha concluido María José Guerrero, avanzando no obstante que el viernes 9 de enero podrían comenzar a remontar los termómetros después de días de frío de invierno en Baleares.