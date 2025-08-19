Llegan 111 migrantes a Baleares a bordo de seis pateras durante la tarde del lunes y la madrugada del martes

Archivo - Una patera con 156 personas a bordo llega al Muelle de La Restinga con la ayuda de la barca de Salvamento Marítimo, a 15 de diciembre de 2023, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 111 personas migrantes han arribado a las costas de Baleares a bordo de seis embarcaciones tipo patera durante la tarde del lunes y la madrugada de este martes, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo central, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo procedieron por la tarde de este lunes a la interceptación de 14 personas de origen magrebí en el Faro de Punta Anciola (Cabrera).

También durante la tarde del lunes, la Guardia Civil de Formentera interceptó un total de 15 personas de origen magrebí en zona de línea de costa de la isla de Formentera. Esa misma noche, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a 24 personas de origen magrebí en el mar al sur de la isla de Formentera.

Ya durante la madrugada del martes, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado en torno a las 00:20 horas a un total de 24 personas de origen magrebí en el mar al sur de la isla de Formentera.

A las 1:45 horas, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo también han rescatado a 20 personas de origen magrebí en el mar al sur de la isla de Cabrera, mientras que a las 5:30 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 14 personas de origen magrebí en el mar al sur de la isla de Mallorca.