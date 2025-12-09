Llegan un centenar de migrantes a bordo de cinco pateras a Baleares

Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 95 personas migrantes han sido rescatadas en las últimas horas a bordo de cinco embarcaciones interceptadas en aguas de Mallorca, Cabrera y Formentera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 01.10 horas de este martes se ha rescatado a un total de 13 personas de origen magrebí, a unas siete millas al sur de la isla de Cabrera.

A primera hora, a las 07.40 horas se ha interceptado a 31 personas de origen subsahariano, en línea de costa de Sa Ràpita, en Mallorca.

Más tarde, a las 11.35 horas se ha rescatado a un total de 14 personas de origen magrebí, a media milla al sur de la isla de Cabrera.

A las 12.25 horas han sido rescatadas 11 personas de origen magrebí, a una milla al sur de la isla de Formentera.

La quinta embarcación, con 26 personas de origen subsahariano a bordo, se ha interceptado a las 14.13 horas a 13 millas al sur de la isla de Cabrera.