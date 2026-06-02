Llegan dos nuevas pateras a Baleares con diez migrantes a bordo

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MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos nuevas pateras han llegado a última hora de este lunes a Baleares con diez migrantes a bordo, según ha informado la Delegación del Gobierno.

En concreto, a las 21.25 horas, la Guardia Civil ha interceptado a dos embarcaciones con un total de cinco personas de origen magrebí en cada una de ellas, en línea de costa, en la zona de Caló d'Es Mort de la isla de Formentera.

Han intervenido la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y Guardia Civil de Formentera, han detallado las mismas fuentes.

Estas dos pateras interceptadas en la noche de ayer se suman a otra que lo fue en la madrugada de este lunes a Palma de Mallorca y que según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, fue rescatada a las 02.12 horas en la playa de Can Pere Antoni.

Los inmigrantes fueron trasladados a la Jefatura de la Policía Nacional y se suman a los 177 que llegaron este domingo a diferentes puntos de Baleares.