Ascienden a 84 los migrantes rescatados tras llegar en patera a Baleares

Archivo - Una embarcación de Salvamento Marítimo.- CRUZ ROJA - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 84 personas han sido rescatadas en Baleares después de haber llegado en patera entre las últimas horas de este lunes y las primeras de este martes.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 21.25 horas de este lunes se ha interceptado a diez personas de origen magrebí en la Playa Figueretes de Ibiza.

Ya en la madrugada de este martes, a las 04.30 horas se ha rescatado a 17 personas de origen magrebí a dos millas al este de Formentera.

Poco después, a las 05.00 horas, se ha interceptado a 17 personas de origen magrebí en las inmediaciones del establecimiento Blue Bar de Formentera.

Posteriormente, a las 05.49 horas se han rescatado 26 personas de origen subsahariano, a dos millas al noreste de la isla de Cabrera.

Además, a las 06.30 horas fueron interceptadas 14 personas de origen subsahariano, en zona de Es Ram de la isla de Formentera.

Cabe recordar que este lunes llegaron 76 personas a Baleares a bordo de cuatro pateras.